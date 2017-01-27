Uzman Erbaş Uzel, Anne ve Babasıyla Toprağa Verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Erbaş Muhammet Uzel ile babası Adil ve annesi Neriman Uzel, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Davutlu Köyünde toprağa verildi.



Uzman Erbaş Muhammet Uzel ile babası ve annesi için cuma namazı sonrası köy mezarlığı yanındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi. Köy imamı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Uzman Erbaş Uzel ile anne ve babası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına Uzel'in yakınları, mesai arkadaşları, Akdağmadeni Kaymakamı Hakan Ezgi, Askerlik Şube Başkanı Teğmen Nusret Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Tarık Lök ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Bitlis Tatvan Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Uzel'in, bir gün önce söz kestikleri ve yüzük alışverişi için Amasya'ya gittikleri öğrenildi. - YOZGAT