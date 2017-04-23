Uzman Çavuş, Motosiklet Kazasında Öldü

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Uzman Çavuş Adnan Öztürk, otobanda önünde giden araca arkadan çarparak öldü.



Kaza, İskenderun Yarıkkaya Mevkii'nde meydana geldi. Osmaniye Motosiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla otobandan Antakya'ya seyahat eden Adnan Öztürk, yönetimindeki motosikletle, önünde giden sürücüsünün adı açıklanmayan 33 VLH 29 plakalı araca arkadan çarptı.



Aşırı süratli olduğu belirtilen Öztürk, çarpmanın etkisiyle yaşamını yitirdi. Öztürk'ün arkadan çarptığı hafif ticari araçta kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemenin ardından Adnan Öztürk'ün cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Hatay