Uzman Çavuş Kayalı'nın Şehadet Haberi Babaevine Ulaştı (2)

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın acı haberi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba ocağına ulaştı.



Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın (25) İslahiye ilçesi Şahmaran Mahallesi'nde ikamet eden ailesine şehadet haberi, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım ve askeri yetkililerce verildi.



Acı haberi olan baba Davud ve anne Ayşe Kayalı, büyük üzüntü yaşadı.



Ailenin 6 çocuğunun en büyüğü Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın bekar olduğu, 2 yıl önce vefat eden dedesinin de Kore gazisi olduğu ifade edildi.



Şehidin babaevine büyük Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.



Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın naaşı, yarın öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Şahmaran Mezarlığı'na defnedilecek.