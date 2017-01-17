Uzman Çavuş Dehşetinde Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşi ile konuşmak için gelen uzman çavuş dehşet saçtı. Baldız olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kayınvalidesi de kurtarılamadı.



Olay Kartepe Ataevler mahallesi Özen sokak üzerinde meydana geldi. Trabzon'un Tonya ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan Alper D., kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aynur D. ile görüşmek için kayınvalidesi Nurhan D.'ye ait eve geldi. Kayınvalidesine ait eve geldikten kısa bir süre sonra birden başlayan tartışma sonrasında Alper D. yanında taşıdığı silahı ile rastgele ateş etmeye başladı. Alper D.'nin ateş etmesi üzerine ayrılmak istediği eşi Aynur D., ve ablasının kızı kaçarak komşusuna sığındı. Aynur D.'nin ablası Aysun B., kendisine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken annesi Nurhan Y. ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nurhan Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ