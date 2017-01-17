Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 2 Yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk eden eşini görmeye giden uzman çavuş, tartıştığı eşinin ailesinin üzerine kurşun yağdırdı. Uzman çavuşun silahından çıkan kurşunlarla baldızı hayatını kaybederken, kayınvalidesi ile torunu yaralandı.



Olay, Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzman çavuş Alper Deveci aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına giden Aynur Deveci ile telefonla görüşerek yanına gitti. Çiftin tartışması sırasında Alper Deveci silahını çekince Aynur Deveci ile yeğeni Bahar Bozcan evden kaçarak komşularına sığındı. Alper Deveci ise kendisini engellemeye çaylışan kayınvalidesi Nurhan Yaktı, baldızı Aysun Bozcan'ın üzerine kurşun yağdırdı. Seken kurşunlardan biri ise Aysun Bozcan'ın kızı 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan'ın sağ eline isabet etti.



Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Alper Deveci kaçarken, olay yerine gelen polis uzman çavuşun peşine düştü. Sağlık ekibinin yaptığı inceleme sonucu Aysun Bozcan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Nurhan Yaktı kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındı. Elinden yaralanan Fundanur Bozcan ise kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ölen Aysun Bozcan'ın da eşinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.



Cinayet zanlısı uzman çavuş Alper Deveci, geldiği 24 plakalı otomobil ile kaçarken, İzmit Rafet Karacan Bulvarı yakınlarında kaza yaptı. Bir taksiye binerek kaçtığı belirlenen Alper Deveci'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aysun Bozcan'ın cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor. - Kartepekocaeli