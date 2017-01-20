Uzm. Psikolog Sibel Düzakın Ebeveynleri Uyardı

Uzm.Psikolog ve Aile Danışmanı Sibel Düzakın anne ve babaların çocuklarda kaygı ve stres olmadan sınavlarda başarılı olmalarını istediğini belirterek, "Ama bu yanlıştır, kaygı motivasyon sağlayan bir duygudur" dedi.



Malatya Çınar Koleji Rehberlik Biriminin her ay düzenlediği 'Çınaraltı Aile Seminerleri' tüm hızıyla devam ediyor. Aile Seminerlerinin son konuğu Uzm. Psikolog ve Aile Danışmanı Sibel Düzakın oldu. Çınar Koleji toplantı salonunda düzenlenen ve çok sayıda velinin katıldığı seminerde Uzm. Psikolog Düzakın, 'Başarıya Giden Yolda Aile' konulu sunum gerçekleştirdi.



Aile içinde anne ve babanın rolüne dikkat çekerek sunumuna başlayan Düzakın,"Çocuklarımıza sorumluluk kazandırmak istiyorsak öncelikle onlara karşı dilimizi düzeltmeliyiz. Anne ve baba olarak görevlerimizi ve rollerimizi iyi bilmeliyiz. Çocuklarımızdan beklentilerimiz yerine önce biz kendi isteklerimizi ve beklentilerimizi gerçekleştireceğiz ki etrafımıza da, çocuklarımıza da faydalı olalım. Anne ve babanın kendi hayatıyla ilgili yapmak isteyip ve gerçekleştirmek istediği ne varsa çocuklara yüklemek gibi bir eğilimi var. En önemlisi sınav kaygısı, anne ve babalar çocuklarında kaygı ve stres olmadan başarmalarını istiyorlar. Ama bu yanlıştır. Çünkü belli bir oranda kaygı olmalı. Kaygı motivasyon sağlayan bir duygudur. Kaygı olmazsa hayatta kalma ihtimalimiz de azalıyor. Bu yüzden kaygıyı nasıl anlamlandırdığımız çok önemli" diye konuştu.



Uzman Psikolog Düzakın, yaklaşık 1.5 saat süren seminerinin sonunda katılımcılara küçük bir dikkat testi uyguladı. Yapılan dikkat testinden sonra seminerini sonlandıran Uzman Psikolog Düzakın'a katılımlarından dolayı Çınar Koleji Müdür Yardımcısı Arzu Güldür tarafından çiçek takdimi yapıldı. - MALATYA