Uzlaştırma Bürosu, 130 Dosyayı Olumlu Sonuçlandırdı

Tatvan Adliyesi bünyesinde kurulan uzlaştırma bürosu, 200 dosyadan 130'unu olumlu sonuçlandırdı.



Mahkemelerdeki dava yükünün azaltılması, hızlı ve etkin çözüm bulmak amacıyla Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye bünyesinde kurulan uzlaştırma bürosu, kanun kapsamına giren birçok sorunu mahkemeye taşınmadan taraflar arasında çözüme kavuşturdu.



Cumhuriyet Savcısı Şükrü Saraçoğlu koordinesinde faaliyet gösteren büro, uzlaştırma kapsamına giren 200 dosyanın 130'unu olumlu sonuçlandırdı.



Büro, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret" suçunda arabuluculuk yaparak şüpheli S.A. ve mağdur Y.D.'yi uzlaştırdı.



Mağdur Y.D, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret" suçlamasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli S.A.'nın bir camiyi temizlemesi ve ihtiyaç sahibi 5 çocuğun giydirilmesi şartı ile uzlaşmayı kabul etti.



Y.D.'nin uzlaşma teklifini kabul eden şüpheli S.A, ilçe merkezinde bulunan bir camide bir gün süreyle temizlik yaptı ve ihtiyaç sahibi 5 çocuğu giydirdi. Böylelikle dosya olumlu sonuçlandı.