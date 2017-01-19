Üzeyir Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oltu'daki Kur'an kurslarında birçok talebe yetiştiren, ilçe halkının sevip saydığı Üzeyir Toksoy(66) son yolculuğuna uğurlandı. Prostat kanserinden dolayı tedavi gördüğü İzmit'te Hakk'ın rahmetine kavuşan Toksoy, Oltu'daki Kur'an kurslarında birçok talebe yetiştirerek İslam'a önemli ölçüde hizmetlerde bulunmuştu.



Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy ve Öğretmen Mahmut ve Harun Toksoy'un da babaları olan Üzeyir Toksoy, Aslanpaşa Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına aralarında talebelerinin de olduğu kalabalık bir cemaat katıldı.



Camii avlusunu dolduran cemaat son yolculuğunda Üzeyir Toksoy'u yalnız bırakmadı.



Cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'na götürülen Üzeyir Toksoy'un cenazesi dualar arasında toprağa verildi. - ERZURUM