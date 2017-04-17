Üzerlerine Kaynar Su Dökülen Kardeşler Hastanelik Oldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde üzerlerine kaynar su dökülen 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evde oyun oynayan 1 yaşındaki F.A. ve 3 yaşındaki kardeşi M.A.'nın üzerine çaydanlıktaki kaynar su döküldü. Olayda çocukların vücutlarında yanık oluştu. Olay yerine çağrılan ambulansla Eyyübiye ilçesindeki çocuk hastanesine kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. İki kardeş daha sonra yanık ünitesi bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin vücutlarının çeşitli yerlerinde ikinci derecede yanık oluştuğu, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Ahmet Kaya / İHA)