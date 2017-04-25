Üzerine Yem Kırma Makinesi Devrilen Çocuk, Ağır Yaralandı
AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, üzerine yem kırma makinesi devrilen 2 yaşındaki Suzan Ceylan ağır yaralandı.
AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, üzerine yem kırma makinesi devrilen 2 yaşındaki Suzan Ceylan ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Suzan Ceylan'ın üzerine yem kırma makinesi devrildi. Yakınları, minik Suzan'ın çığlıkları üzerine yardımına koşup makinenin altından çıkardı. Ağır yaralanan Suzan Ceylan, çağırılan ambulansla Aydın Çocuk Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - Aydın