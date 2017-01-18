Üzerine Vagon Düşen Madenci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında üzerine vagon düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.



Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 42 yaşındaki maden işçisi Erkan Yeşildağ, Kozlu ilçesindeki özel bir maden ocağında üzerine kömür vagonu devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Maden işçisi Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Vücuduna aldığı ağır darbe sonucu hayati tehlikesini koruyan Yeşildağ, Ankara'daki Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Yeşildağ, sevk edildiği hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi hastane morgundan alınarak Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'ndeki evine getirildi. İkindi namazının ardından Karadon Site Camii'nde Yeşildağ için cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı. Yeşildağ'ın yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.



Kilimli İlçe Müftüsü Nedim Özkal'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından Erkan Yeşildağ'ın cenazesi Çanakçılar Mezarlığı'na defnedildi. - ZONGULDAK