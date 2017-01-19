Üzerine Televizyon Düşen Çocuk Yaralandı

Afyonkarahisar'da üzerine televizyon düşen 7 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay, Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 7 yaşındaki F.R.E, evinde oyun oynarken henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü üzerine tüplü televizyon düştü. Ailesinin müdahalesi ile televizyonun altından çıkarılan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırıldı. Elmacık kemiğinde kırık olduğu belirlenen 7 yaşındaki çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR