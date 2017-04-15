Üzerine Moloz Düşen Kepçe Operatörü Yaralandı

Biga Belediyesi Eski Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında kepçe operatörünün üzerine moloz yığını düştü.



Alınan bilgiye göre, binanın yıkımında görevli kepçe operatörü Fırat Canlı (47), yıkım faaliyetlerine devam ettiği sırada üzerine binadan kopan beton parçalarından bir bölümü düştü.



Olayda yaralanan ve kepçe kabininde sıkışan Canlı, bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Canlı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.