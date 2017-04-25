Üzerine Makine Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üzerine yem kırma makinesi düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesinde 4 yaşındaki kuzeni ile sokakta oynayan Suzan Ceylan'ın (2) üzerine yem kırma makinesi devrildi.



Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı.



Tedavi altına alınan 2 yaşındaki Ceylan'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.