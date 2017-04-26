Üzerine Makine Düşen Çocuğun Ağır Yaralanması

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yem kırma makinesinin üzerine düşmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Acarlar Mahallesi'nde, üzerine yem kırma makinesi düşen Suzan Ceylan (2), tedavisinin sürdüğü Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Hastanede bulunan Ceylan'ın yakınları gözyaşı döktü.



Olay



Acarlar Mahallesinde dün, 4 yaşındaki kuzeni ile sokakta oynayan Suzan Ceylan'ın (2) üzerine yem kırma makinesi devrilmiş, ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırarak yoğun bakıma almıştı.