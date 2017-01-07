Üzerine Kar Kütlesi Düşmesinden Son Anda Kurtuldu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Bir kişinin üzerine çatıdan kar kütlesi düşme anı görüntüsü

Araçların buz tutan yolda ilerlemesi

Üzeri karla kaplanmış araçlar

Vatandaşların kar üzerinde yürümeleri Karaman'da kış

Karaman'da bir adamın üzerine çatıdan kar kütlesi düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Karaman'da uzun süredir devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.



Soğuk havanın etkisi ile çatılarda buz sarkıkları oluştu. Önceki gün başlayan lodosla birlikte çatılarda ki buzlar ile birlikte kar kütleleri düştü. Molla Fenari Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde duran bir şahıs ise şans ederi düşen kar kütlesinden yara almadan kurtuldu.



O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.