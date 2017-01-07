GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Bir kişinin üzerine çatıdan kar kütlesi düşme anı görüntüsü
Araçların buz tutan yolda ilerlemesi
Üzeri karla kaplanmış araçlar
Vatandaşların kar üzerinde yürümeleri Karaman'da kış
Karaman'da bir adamın üzerine çatıdan kar kütlesi düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Karaman'da uzun süredir devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Soğuk havanın etkisi ile çatılarda buz sarkıkları oluştu. Önceki gün başlayan lodosla birlikte çatılarda ki buzlar ile birlikte kar kütleleri düştü. Molla Fenari Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde duran bir şahıs ise şans ederi düşen kar kütlesinden yara almadan kurtuldu.
O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Üzerine Kar Kütlesi Düşmesinden Son Anda Kurtuldu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Bir kişinin üzerine çatıdan kar kütlesi düşme anı görüntüsü Araçların buz tutan yolda ilerlemesi Üzeri karla kaplanmış araçlar Vatandaşların kar üzerinde yürümeleri Karaman'da kış Karaman'da bir adamın üzerine çatıdan kar kütlesi düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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