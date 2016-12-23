Üzerine Duvar Yıkılan Lise Öğrencisi Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde okula giden lise öğrencisi genç kız, önünden geçtikleri metruk evin duvarının yıkılması sonucu yaralandı.



Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki tek katlı metruk evin duvarı, arkadaşı Melisa Yağboğan ile okula giden lise öğrencisi Elif Öztürk'ün üzerine yıkıldı.



Yıkılan duvarın altında kalan Öztürk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.