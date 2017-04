Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, Best Balıkesir karşılaşmasında 98-89'luk skorla aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 6 maç aradan sonra kazanmaktan ve Best Balıkesir'i mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala kümede kalmayı garantilemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Best Balıkesir karşısında final niteliğinde bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren Güneş, "Rakibimiz de ligde kalma mücadelesi vermekte. O nedenle iki takım için final niteliğinde bir maç oynadık. Kazanan taraf biz olduk. Best Balıkesir karşılaşmasında elde ettiğimiz galibiyetle üzerimizdeki şanssızlığı attık. Altı maç aradan sonra kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sezona ligde kalma hedefiyle başladıklarını, amaçlarına da 2 hafta kala ulaştıklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:



"Genç yeteneklere şans tanıma adına iskelet kadromuzu gelecek vadeden isimlerden oluşturduk. Gençlerimiz bizleri yanıltmadı. Kendilerine verilen şansı iyi kullandılar. Sezon boyunca büyük mücadele verdik ve ligin bitimine 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledik. Projemizin başarıya ulaşması ve ikinci sezonumuzda da ligde kalmak bizleri sevindirdi."



Ligin 28. haftasında dün kendi evinde Best Balıkesir'i 98-89 mağlup eden Yeşilgiresun Belediyespor, 6 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.



Son olarak ligin 21. haftasında Muratbey Uşak karşısında 109-100 galip gelen yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı 6 maçta da rakiplerine üstünlük sağlayamadı.



Yeşil-beyazlılar, Best Balıkesir müsabakası öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank ve Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmalarını yitirmişti.