Uzaylı" Dolandırıcıya 8,5 Yıl Hapis

Uzaylı olduğunu söyleyerek Macaristan'da pek çok kişiden aldığı paralarla toplam 1,3 milyon avroluk dolandırıcılık yapan kişi, 8,5 yıl hapse mahkum edildi.



Szeged kentindeki mahkemede görülen davada, 2004-2014 yılları arasında ülkenin değişik bölgelerinde kendisini uzaylı olarak tanıtan ve dünya dışındaki varlıklarla irtibatta olduğuna inandırdığı birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 54 yaşındaki sanık suçlu bulundu.



Mahkemenin 8,5 yıl hapse mahkum ettiği sanığın, yaşam sürelerini uzatmak ve hedeflerine ulaşmak için bazı testlerden geçmeleri gerektiğini söylediği kişilerden 1,3 milyon avro aldığı belirtildi.