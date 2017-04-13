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Uzaydan 4k Canlı Yayın Yapılacak
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Uzaydan 4k Canlı Yayın Yapılacak

NASA, Amazon Web Services ortaklığı ile uzaydan ilk kez 4K çözünürlüğünde canlı yayın gerçekleştirecek.

Uzaydan 4k Canlı Yayın Yapılacak

NASA, Amazon Web Services ortaklığı ile uzaydan ilk kez 4K çözünürlüğünde canlı yayın gerçekleştirecek.

Kaynak: Dunya.com

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Abd Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi, Nasa