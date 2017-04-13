Uzaydan 4k Canlı Yayın Yapılacak
NASA, Amazon Web Services ortaklığı ile uzaydan ilk kez 4K çözünürlüğünde canlı yayın gerçekleştirecek.
NASA, Amazon Web Services ortaklığı ile uzaydan ilk kez 4K çözünürlüğünde canlı yayın gerçekleştirecek.
Kaynak: Dunya.com
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