Uzayda En Uzun Süre Kalan Amerikalı Astronot Unvanı Artık Whitson'un

Şu an için dünya rekoru 879 gün ile Rus kozmonotu Gennady Padalka'ya ait olan "en uzun süre uzayda kalma" rekoru, Amerikalılar genelinde artık 534 gün ile ABD'li astronot Dr. Peggy Whitson'a ait.



Uzayda geçirdiği 534 gün ile daha önce astronot Jeff Williams'a ait olan "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" unvanını elinden alan Whitson, aynı anda başka bir ilke de adını yazdırmayı başardı.



Eylül ayında dünyaya dönmeyi planlayan ve bu sayede, şu an için 534 gün olan rekorunu arttırarak 666 gün uzayda kalmayı planlayan ABD'li astronot Dr. Peggy Whitson, bu sayede bir çok rekorun ve ilkin de sahibi olarak adını tarihe yazdırmayı başardı.



"Uzaya giden en yaşlı kadın" rekorunun da sahibi olan Dr. Whitson'ın ayrıca bir kadın astronot olarak "en çok uzay yürüyüşü yapan kişi" rekorunu da elinde bulunduruyor ve bu sayede hem Amerika, hem de dünya tarihine adını yazdırmayı başarıyor.



Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, "asla bitmeyeceğini umduğum yolculuklardan biri" ifadelerini kullanan ABD'li astronot Dr. Peggy Whitson, bu yolculukta kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.