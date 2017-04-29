Uzayda Bir Gün Çocuk Şenliği
"Uzayda Bir Gün" Çocuk Şenliği30 Nisan 2017 Pazar | Podyumpark12.00 - 16.00 Planetaryum12.00 - 14.00 Atölyeler16.00 - 18.00 AtölyelerDetaylı bilgi için 02244524500Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : PodyumParkMekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114Başlangıç Saati : 30.04.
"Uzayda Bir Gün" Çocuk Şenliği30 Nisan 2017 Pazar | Podyumpark12.00 - 16.00 Planetaryum12.00 - 14.00 Atölyeler16.00 - 18.00 AtölyelerDetaylı bilgi için 02244524500
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : PodyumPark
Mekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114
Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Uzayda Bir Gün Çocuk Şenliği
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io