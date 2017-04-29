"Uzayda Bir Gün" Çocuk Şenliği30 Nisan 2017 Pazar | Podyumpark12.00 - 16.00 Planetaryum12.00 - 14.00 Atölyeler16.00 - 18.00 AtölyelerDetaylı bilgi için 02244524500



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : PodyumPark



Mekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114



Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Uzayda Bir Gün Çocuk Şenliği



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır