Uzayda Bir Gün Çocuk Şenliği

"Uzayda Bir Gün" Çocuk Şenliği30 Nisan 2017 Pazar | Podyumpark12.00 - 16.00 Planetaryum12.00 - 14.00 Atölyeler16.00 - 18.00 AtölyelerDetaylı bilgi için 02244524500Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : PodyumParkMekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114Başlangıç Saati : 30.04.

Uzayda Bir Gün Çocuk Şenliği

"Uzayda Bir Gün" Çocuk Şenliği30 Nisan 2017 Pazar | Podyumpark12.00 - 16.00 Planetaryum12.00 - 14.00 Atölyeler16.00 - 18.00 AtölyelerDetaylı bilgi için 02244524500

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : PodyumPark

Mekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114

Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Uzayda Bir Gün Çocuk Şenliği

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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