Uzaybimer Ziyarete Açılacak

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZAYBİMER) halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.



UZAYBİMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. UZAYBİMER'in hem görsel bölgeyi, hem de radyo bölgeyi izleyebilmek amacıyla kurulduğunu belirten Küçük, bütün astronomi ve astrofizik çalışanların hayalinin ve hedefinin spektrumla çalışmak olduğunu aktardı.



Uzaydan alınan tek bilginin gök cisimlerinden gelen ışıklar olduğunu kaydeden Küçük, "Fakat bu ışık sadece bizim gördüğümüz güneş ışıkları değil, ışığın çok farklı türleri bulunmaktadır. Özellikle gama ve x ışınları bölgelerinde yeryüzünde kurduğumuz teleskoplarla gözlem yapamıyoruz, çünkü atmosfer buna izin vermiyor. Bundan dolayı uydularla gözlem yapabiliyoruz. Görsel bölge için ayna ve mercekten oluşan optik teleskopları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye'deki tek radyo teleskopuna sahip olduklarını belirten Küçük, şunları kaydetti:



"Türkiye'de optik astronomi dediğimiz optik bölgede çalışmalar uzun yıllardır gerçekleştirilmektedir. Fakat biz Erciyes Üniversitesi olarak optik astronominin yanına radyo astronomiyi de kullanıma soktuk ve Türkiye'deki ilk radyo teleskopunu buraya inşa ettik. Araştırma merkezine kurduğumuz 13 metre çapındaki radyo teleskopumuz NATO'nun özel amaçları için kullandığı bir uydu anteniydi. Biz bu uydu antenini radyo teleskopu olarak yeniden tasarladık ve cihazları yeniledik. Çalışmalarımızla uygulama ve araştırma merkezimizi faaliyete geçirdik.



Yakın zamanda 30-40 santim çaplı yeni aynalı teleskoplar kuracağız. Bu teleskoplarda öğrencilerimiz bilimsel gözlemler yapabilecekleri gibi üniversitemizin ilgi duyan bütün personeline de teleskoplarımız açık olacak. Aynı zamanda bu teleskoplar halk gözlemleri takvimimizin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, bilim toplum etkinlikleri kapsamında halk gözlemleri için de kullanılacak. Önümüzdeki aylarda kurulmaya başlanacak olan teleskoplarımız ile halka yönelik özel günler ve yıldız partileriyle hizmet vermeye devam edeceğiz."