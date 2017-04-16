Uyuyan tır sürücüsü önündeki araçlara böyle çarptı



SAMSUN - Samsun'da uyuyan bir tır sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde sinyalizasyon ışıklarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi ve plakalı öğrenilemeyen tır sürücüsü, uyuması neticesinde ışıklarda bekleyen araçlara hızla çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Maddi hasarla atlatılan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.