Uyuyan Güzel Müzikali - Sarıyer Sanat

Sebahattin Mutluer'in yazıp yönettiği Uyuyan Güzel Müzikali, çocuklarla buluşmaya devam ediyor.



Mutlu, mesut yaşayan kral ve kraliçenin tek sorunları, ülkelerini ele geçirmeye çalışan Barbaristan kralının oğluyla evlenecek bir kızlarının olmamasıdır. Çocukları doğar ancak kötü peri Melefis doğum günü şenliklerine çağırılmayınca çok kızar ve macera başlar.



Oyuncular: Mustafa Kemal Bayrak, İrem Dilaver, Gülistan Gelenbe, Tugba Eskicioglu, Ali Yalçıner, Zeynep Aslıhan İscan, Ersan Özhim, Dicle Alkan



Yazan - Yöneten: Sebahattin Mutluer