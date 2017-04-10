Uyuşturucuyu Mezarlıkta Saklamışlar

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erdemli ilçesine bağlı 3 mahallede torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların uyuşturucu maddeyi dikkat çekmemek için mezarlıkta açtıkları çukurlarda sakladıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erdemli ilçesi Kargıpınarı ve Tömük mahallerinde bulunan ilk ve ortaokullar önünde ve çevresinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömür mahallelerindeki ilk ve ortaokullarının çevresinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 'Dünya' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte kullanıma hazır paketlenmiş 27 fişek esrar, 3 fişek eroin, 1 sentetik hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 150 lira para ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda şahısların uyuşturucu maddeleri dikkat çekmemek amacıyla Kargıpınarı Mezarlığı'nda çalılıkların içerisindeki çukurlara sakladıkları belirlendi.



(İHA)