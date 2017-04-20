Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucu madde ile yakalandığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu sattığı tespit edilen A.A.'yı (38) takibe aldı. A.A.'nın içinde bulunduğu otomobil durduruldu ve yapılan aramada 6 paket halinde 52 gram esrar ve 1 paket bonzai ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN