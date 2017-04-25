Uyuşturucuyla Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandı

Van'da havalimanında valizine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan zanlı yakalandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu N.H'nin X-ray cihazına bıraktığı valizde şüphe üzerine arama yapıldı.



Aramada valize gizlenmiş 6 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi.



Zanlı N.H gözaltına alındı.