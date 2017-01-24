Uyuşturucuya Karşı Yol Denetimi

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine karşı jandarma ekipleri, narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' eşliğinde denetim yaptı. Fethiye- Muğla Karayolu Göçek Tüneli çıkışında dün saat 13.00'te kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, 3 saat boyunca uyuşturucu ticaretine karşı otomobil, otobüs, minibüs gibi araçları kontrol etti. Aramalara narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' de yer aldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. - Muğla