Uyuşturucuya Karşı Yol Denetimi

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine karşı jandarma ekipleri, narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' eşliğinde denetim yaptı.

Uyuşturucuya Karşı Yol Denetimi

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine karşı jandarma ekipleri, narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' eşliğinde denetim yaptı. Fethiye- Muğla Karayolu Göçek Tüneli çıkışında dün saat 13.00'te kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, 3 saat boyunca uyuşturucu ticaretine karşı otomobil, otobüs, minibüs gibi araçları kontrol etti. Aramalara narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' de yer aldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. - Muğla

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