Uyuşturucuya Bir Kurban Daha

Aydın'da geçtiğimiz ay madde bağımlısı 20 yaşındaki Salih Yılmaz'ın toprağa gömülü vaziyette ölü bulunmasının acısı henüz tazeliğini korurken bugün sabah saatlerinde Acarlar'da 22 yaşındaki bir genç daha ölü bulundu. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen gencin ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.



Edinilen bilgiye göre; İncirliova'da yaşayan 22 yaşındaki A.S. gece ve gelmedi. Sabah saatlerinde Acarlar Mahallesi yakınlarında bir gencin dere kenarında hareketsiz vaziyette yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler A.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin uyuşturucu madde alması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülürken ceste otopsiye alındı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olayla lgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN