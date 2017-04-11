Uyuşturucunun Etkisiyle Arkadaşını 50 Yerinden Bıçaklayan Sanığa Müebbet

Bursa'da, uyuşturucunun etkisiyle arkadaşını 50 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Geçen nisan ayında meydana gelen olayda, tır parkında aynı otomobilde uyuşturucu içen Yakup A. (26) ile Yunus A. (24) arasında tartışma çıktı. Çay ocağından iki bıçak alan Yakup A., Yunus A'yı 50 yerinden bıçakladı. Çağrılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yunus A. kurtarılamadı. Olayın ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan Yakup A.'nın duruşmasına Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talep edilen Yakup A., daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Çok pişmanım. Böyle olmasını istemedim. Yakın arkadaşım Y.Ö. ve Yunus A. ile birlikte uyuşturucu aldık. Yunus'un eşime yakınlığı ile ilgili tereddütlerim vardı. Olay günü bu konu gündeme geldi. Küfürler ederek olayı doğruladı. Ben de büfeden 2 bıçak aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Maksadım kesinlikle öldürmek değildi. Alkol ve uyuşturucunun tesiriyle oldu" dedi.



Cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, herhangi bir tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanığa müebbet hapis cezası verdi. - BURSA