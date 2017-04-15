Uyuşturucudan ölen gencin ardından operasyon



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 26 yaşındaki Aşkın B.'nin uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybetmesinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre dört gün önce 26 yaşındaki Aşkın B., Mithatpaşa Mahallesi'nde metruk bir binada ölü bulundu. Gencin uyuşturucu madde kullanımının ardından hayatını kaybettiği iddiası üzerine KOM ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aşkın B. ile birlikte uyuşturucu kullandıkları, birbirlerine uyuşturucu temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler M.B., Y.K., S.K., E.K. ve V.A., Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniliyor.

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