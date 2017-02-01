Uyuşturucudan Kurtulan Genç Askere Uğurlandı

GAZİANTEP'te, belediye bünyesinde kurulan merkezde gördüğü tedaviyle uyuşturucu bağımlılığından kurtulan İbrahim E., askere uğurlandı.



Uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin tedavi edilerek yeniden topluma kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Gençlik Merkezi kuruldu. Merkezde 9 ay yatılı tedaviye alınan İbrahim E., 6 ay da klinik tedavisi gördü. Tedavi sonucu uyuşturucu bağımlığından kurtulan İbrahim E., ilk olarak işe yerleştirildi. Sağlığına kavuşan ve çalışmaya başlayan İbrahim E., vatani görevini yapmak için askere gitmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Rehabilitasyon merkezinin uyuşturucu, madde bağımlısı gençleri tedavi ettiğini belirten Şahin, "Uyuşturucu madde tedavisinde Avrupa standartlarının üstünde hizmet veren Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezi'mizdeki deneyimli ekip bu genç kardeşimizin sağlığına kavuşması için yoğun bir mesai harcamış ve 9 aylık tedavisi sonrasında İbrahim sağlığına kavuştu. iyi bir takip sonucunda çok güzel sonuçlar alınıyor" dedi. İbrahim E. ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Askere gidiyorum; hedeflerimden birini gerçekleştiriyorum. Sokaktaki arkadaşlarıma söylüyorum; tedavi olsunlar. İnşallah askerden geldikten sonra hedeflerimi gerçekleştireceğim" diye konuştu.



Ailesi ve sevenleriyle otogara giden İbrahim E., vatani görevini yapacağı birliğine uğurlandı. - Gaziantep