Uyuşturucudan Gözaltına Alınan Oyuncu Adliyede

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde villasında 840 gram esrar ve uyuşturucu madde düzeneğiyle yakalanan dizi ve sinema oyuncusu S.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ihbarı üzerine dün akşam harekete geçti. Villaya baskın yapan jandarma ekipleri, yapılan aramada uyuşturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı S.E. gözaltına alındı. Villayı bir süre önce kiraladığı öğrenilen S.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. S.E.'nin rahat hareketleri ve çevresindeki insanlara tebessüm etmesi dikkati çekti.



- Muğla