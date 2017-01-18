Uyuşturucudan Aranıyordu Uyuşturucu ile Yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan cezaevi firarisi S. A. sahte kimlik ve üzerinde uyuşturucu madde ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



Alının bilgilere göre Düzce il Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle aranan cezaevi firarisi S. A.; Ağa mahallesinde üzerinde sahte kimlik ve satışa hazır kağıda sarılı 5 paket bir miktar Eroin maddesi ile yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - DÜZCE