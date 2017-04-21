Uyuşturucudan 4 Kişi Tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi ile bu kişilerden uyuşturucu temin ettiği öğrenilen 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı mahallede S.D, F.G ve S.A isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını, F.C isimli şahsın ise bu kişilerden uyuşturucu temin ettiğini tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonda göz altına alınan ve Düzce Adliyesi'ne sevk edilen 4 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE