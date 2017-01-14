Uyuşturucu Zanlıları 8 Yıl Sonra Hüküm Giydi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2009 yılında 200 polisle gerçekleştirilen şafak operasyonunda tutuklanıp serbest kalan 10 kişinin cezası Yargıtay tarafından onandı.



2009 yılında 12 eve sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kraker paketi, yorgan içi ve kilim altları ile tavan arasına gizlenmiş satışa hazır toplam 50 gram esrar ele geçirmişti. Uyuşturucu operasyonunda tutuklandıktan sonra serbest kalan U.U. (33), K.K. (26), Ç.S. (24), S.I. (44), H.G. (53), E.G. (27), S.D. (29), G.G. (48) ve Y.I'nın (25) cezası Yargıtay tarafından 8 sene sonra onandı. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y'nin (25) ise firarda olduğu öğrenildi. - BURSA