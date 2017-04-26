Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Maddeyi Yakıt Deposuna Saklamışlar

Kırklareli'nde, bir otomobilin yakıt deposu ile otomobilin bazı bölmelerine saklanmış yaklaşık 200 litre asi·ti·k anhi·dri·d maddesinin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne ile Kırklareli emniyet Müdürlüklerine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Sırtbağlar Caddesi'nde bir nalbur deposunda arama yaptı.



Depoda, mantolama köpükleriyle gizlenmiş Bulgaristan plakalı lüks bir otomobil bulundu. Araçta yapılan aramda, deposu ile bazı bölmelerine gizlenmiş, uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 200 litre asi·ti·k anhi·dri·d maddesi ele geçirildi.



Olay yerine çağrılan Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin aldığı önlemlerin ardından asitik anhidrik maddesi güvenli bir şekilde emniyete götürüldü.



Operasyonda yakalanan biri yabancı, 2 kişinin işlemleri sürüyor.