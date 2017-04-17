Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Kimyasal Ele Geçirildi
Gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımından kullanılan 1,5 ton kimyasal madde ele geçirildi.
Gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımından kullanılan 1,5 ton kimyasal madde ele geçirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen ve Türk plakalı tır, ekiplerce şüpheli olarak değerlendirildi.
Tırda x-ray taraması sonrası yapılan detaylı arama sonucunda, dorsede bulunan palat ve termoking motorunun arasında 50 bidonda uyuşturucu yapımında kullanılan 1 ton 554 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü mahkemece tutuklandı.
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