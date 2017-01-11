Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılarına Operasyon

Gaziantep'te iş yerlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Bekir Bey Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine, bUyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan operasyonda, iş yeri sahibi olan C.E. isimli şahısın üzerinde 1 adet tabanca ve iş yerinin değişik yerlerinde gizlenmiş vaziyette 3 adet tabanca olmak üzere toplam 4 tabanca bu tabancalara ait çok sayıda fişek ile iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve çeşitli miktar ve türden uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan C.E. isimli şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti ve 6136 S.K.M. suçlarından adli tahkikata başlanıldı" denildi. - GAZİANTEP