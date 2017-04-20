Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' Konusunda Tiyatro Yapıldı

Adıyaman Gölge Sanat Tiyatrosu Derneği tarafından 'Uyuşturucu ve madde bağımlılığı' konulu tiyatro düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen tiyatro etkinliğine, çok sayıda vatandaş ile dernek üyeleri katıldı. Lise, üniversite ve esnafların rol aldığı tiyatro katılımcılar tarafından büyük bir ilgi görürken tiyatroda uyuşturucunun ve madde bağımlılığın zararları ele alındı. Dernek Başkanı Mehmet Atcı, bu tür tiyatro etkinliklerinin belirli aralıklarla yapılacağı yapılacak tiyatro etkinliklerinde farklı konuların ele alınacağını söyledi. - ADIYAMAN