Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama

DENİZLİ'de, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç gün önce Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yaptı. Yapılan baskında 300 gram esrar, 36 gram eroin ve 21 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda toplam 21 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- Denizli