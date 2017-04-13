Uyuşturucu Ticaretine 5 Gözaltı

SAMSUN'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İli Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik yaklaşık 1 ay önce takip başlattı. Takibi tamamlanayan polis, dün 10 adrese 70 polisle birlikte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Emre K. (27), Saruhan Ö. (19), Ceyhun A. (38), Ogün S. (20) ve Kazım S. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



- Samsun