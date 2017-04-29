Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama

SAMSUN'da 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 38 yaşındaki Muhammet Güngör ile 23 yaşındaki Kamil İlhan, tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Muhammet Güngör ile Kamil İlhan'ın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyerek onları takibe aldı. Sivil ekipler 2 şüpheliyi İlkadım İlçesi Pazar Mahallesi'nde durdurup üzerlerini aradı. Yapılan aramada Muhammet Güngör'ün üzerinden 7, Kamil İlhan'ın üzerinden de 1 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçti. Şüphelilerden Muhammet Güngör'ün İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda ise 2 gram daha bonzai bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.



Polisteki işlemleri tamamlanarak 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



FOÜTOĞRAFLI - Samsun