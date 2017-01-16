Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama

Samsun'da 4 kişiye uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 genç mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ş.(22) ve K.Ş.'nin (22) uyuşturucu ticareti yaptıklarının bilgisini aldı. Söz konusu gençleri takibe alan polis, F.Ş. ve K.Ş.'nin 4 kişiye kişiye bonzai adlı uyuşturucu sattıkları ve R.A.(24) adlı gencin ise uyuşturucu satışına aracı olduğunu tespit etti. Polis 3 kişiye satılan bonzai paketlerini ele geçirdi. F.Ş. ve K.Ş.'nin aynı binada oturdukları, evlerinde yapılan aramada 91 paket satışa hazır bonzai, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan F.Ş., K.Ş. ve R.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ş. ve F.Ş. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, R.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN