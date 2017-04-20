Uyuşturucu Ticaretine 18 Yıl Hapis Cezası

Hakkari'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 8 sanığa 12 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.



Güvenlik güçlerinin geçen yıl farklı tarihlerde kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan ve haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılan sanıkların karar duruşması görüldü.



Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Cumhur G, Abdulkadir K, Cengiz Y, Necdet U, Ömer K, Altan A. hazır bulunurken, İlyas Z. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Tutuksuz yargılanan Mekin D. ise duruşmaya katılmadı.



Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şirin Keleş, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların atılı suçu işlediklerini belirterek ilgili sevk maddelerince cezalandırılmalarını talep etti.



Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmeyerek, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Ömer K, Altan A, Necdet U, İlyas Z, Cumhur G ve Cengiz Y'nin 18'er yıl 9'ar ay, Abdulkadir K'nın 15 yıl, Mekin D'nin ise 12 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırılmasına karar verdi.