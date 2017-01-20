Uyuşturucu Ticaretine 12.5 Yıl Hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kişi, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 paket bonzai ile yakalanan ve uyuşturucu ticareti suçundan 4 ay önce tutuklanan Furkan K.(19), Mehmet T.Ç.(24) ile tutuksuz olan Muhsin A.K.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Furkan K. ile Mehmet T. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanık Muhsin A.K. duruşmaya katılmadı. Furkan K. ve Mehmet T. haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek kimseye uyuşturucu satmadıklarını söylediler. Mahkeme heyeti Muhsin A.K.'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verirken, tutuklu sanıklar Furkan K. ile Mehmet T.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN