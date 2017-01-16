Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da bir kişiye bonzai sattığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.S., tutuklanmıştı. Bu olayla ilgili A.S.'nin suç ortağı olduğu iddia edilen ve bir kişiye bonzai sattığı tespit edilen M.K.(28), Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN