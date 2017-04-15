Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası yakalanarak gözaltına alanın şahıs adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 14 Nisan günü yapılan çalışmalarda, F.Y. (22) isimli şahsın üzerinde 31 adet çıkı şeklinde satışa hazır hale getirilmiş sentetik kannabinoid ve 1 adet ecstasy hap ele geçirilmişti. Yakalanan şahıs, bugün emniyet görevlilerince adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR