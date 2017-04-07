Uyuşturucu Ticareti Yapan Sokak Satıcısı Yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcısını yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında bir bayana uyuşturucu satışı yapan sokak satıcısını suçüstü yakaladı.



Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1772 nolu sokak üzerinde Mehmet B. isimli sokak satıcısı Ç.A. bayan şahsa uyuşturucu madde satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.



Şahsın üzerinden satışa hazır 20 paket (20 gram) eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 140 TL para ele geçirildi.



Ç. A. isimli bayan şahıs uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, Mehmet A. isimli şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN